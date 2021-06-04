Россиянку задержали после матча в Париже по обвинению в договорняках

26-летнюю теннисистку Яну Сизикову подозревают в умышленной сдаче матча на Открытом чемпионате Франции осенью 2020 года. Тогда она вылетела уже в первом круге

Российская теннисистка Яна Сизикова / Фото: Instagram

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже, где сейчас проходит "Ролан Гаррос-2021". Спортсменку подозревают в умышленной сдаче матча на Открытом чемпионате Франции осенью 2020 года.

По данным Le Parisien, Яна была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после поражения в матче парного разряда текущего "Ролан Гаррос". Сизикова в паре с Екатериной Александровой проиграла в первом круге дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович 1:6, 1:6.

Яна Сизикова / Фото: Instagram

Россиянка подозревается в участии в договорном матче на парном "Ролан Гаррос" в прошлом году. Расследование началось еще 1 октября 2020-го. Прокуратура проверяла ее матч в паре с Мэдисон Бренгл. Дуэт проиграл паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту.

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Румынки выиграли матч со счетом 7:6 (10:8), 6:4, однако полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нем Сизикова допустила две двойные ошибки и проиграла его под ноль. Тогда как объем ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме был аномально высоким по меркам парного тенниса и достигал нескольких сотен тысяч евро.

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