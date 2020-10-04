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Российская теннисистка подозревается в сдаче матча на "Ролан Гаррос"

4 октября, 09:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Подозрение вызвал поединок россиянки против дуэта из Румынии

Теннисистка из России Яна Сизикова подозревается в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос". Россиянка принимала участие в парном турнире вместе с американкой Мэдисон Брингл. Под подозрение попал поединок первого круга против румынок Патрисии Тиг и Андреа Миту, сообщает WELT.

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Пятый гейм второго сета Сизикова и Бренгл проиграли под ноль, а россиянка допустила две двойные ошибки на своей подаче. Букмекеры вычислили несколько подозрительных ставок на то, что румынские теннисистки выиграют этот гейм. Сумма ставок может составлять несколько сотен тысяч евро. Отметим, что матч завершился со счетом 7:6 (8), 6:4 в пользу Тиг и Миту.

Ранее мы писали, что украинцы наказаны за договорные матчи в Беларуси. Среди участников договорняков и полузащитник "Львова".

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А вот в Лаосе произошел интересный случай – вратаря досрочно отстранили от футбола за "договорняк", в котором он отразил пенальти. Три игрока сборной Лаоса были пожизненно отстранены от футбола за участие в договорных матчах.

На международных турнирах российские спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе:

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теннис договорной матч российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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