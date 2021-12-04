4 декабря 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Россиянин не отыгрался: Карлсен продолжает лидировать в матче за корону

Андрей Трофимов
4 декабря, 17:55
Седьмая партия битвы в Дубае завершилась вничью, которая на руку Магнусу Карлсену

Непомнящий vs Карлсен / Фото: Getty Images

В субботу, 4 декабря, в Дубае состоялась седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Претендент из РФ Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью.

Таким образом в матче продолжает лидировать Карлсен – 4:3.

Реклама

  • Матч на первенство мира
  • Дубай, ОАЭ. 7-я партия
  • Ян Непомнящий (РФ) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 0.5:0.5
  • Счет после семи партий – 3,0:4,0

Напомним, накануне состоялась самая продолжительная партия в истории чемпионских матчей. Она длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена – действующего чемпиона мира.

Реклама

Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего / Фото: fide.com

Всего предусмотрено 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.

Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.