4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Росіянин не відігрався: Карлсен продовжує лідирувати у матчі за корону

Андрій Трофімов
4 грудня, 17:55
Сьома партія битви в Дубаї завершилася внічию, яка на користь Магнуса Карлсена

Непомнящий vs Карлсен / Фото: Getty Images

У суботу, 4 грудня, у Дубаї відбулася сьома партія матчу за звання чемпіона світу з шахів. Претендент із РФ Ян Непомнящий та норвежець Магнус Карлсен зіграли внічию.

Отже, у матчі продовжує лідирувати Карлсен – 4:3.

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  • Матч на першість світу
  • Дубай, ОАЕ. 7-ма партія
  • Ян Непомнящий (РФ) – Магнус Карлсен (Норвегія) – 0.5:0.5
  • Рахунок після семи партій – 3,0:4,0

Нагадаємо, напередодні відбулася найдовша партія в історії чемпіонських матчів. Вона тривала 7 годин і 45 хвилин і закінчилася на 136-му ходу перемогою Магнуса Карлсена – чинного чемпіона світу.

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Чемпіон Карлсен проти претендента Непомнящого / Фото: fide.com

Загалом передбачено 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.