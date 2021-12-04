Росіянин не відігрався: Карлсен продовжує лідирувати у матчі за корону

Непомнящий vs Карлсен / Фото: Getty Images

У суботу, 4 грудня, у Дубаї відбулася сьома партія матчу за звання чемпіона світу з шахів. Претендент із РФ Ян Непомнящий та норвежець Магнус Карлсен зіграли внічию.

Отже, у матчі продовжує лідирувати Карлсен – 4:3.

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Матч на першість світу

Дубай, ОАЕ. 7-ма партія

Ян Непомнящий (РФ) – Магнус Карлсен (Норвегія) – 0.5:0.5

Рахунок після семи партій – 3,0:4,0

Нагадаємо, напередодні відбулася найдовша партія в історії чемпіонських матчів. Вона тривала 7 годин і 45 хвилин і закінчилася на 136-му ходу перемогою Магнуса Карлсена – чинного чемпіона світу.

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Чемпіон Карлсен проти претендента Непомнящого / Фото: fide.com

Загалом передбачено 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.