Фантастична перемога: Карсен вимотав росіянина та виграв рекордну партію на ЧС

У п'ятницю, 3 грудня, у Дубаї відбулася шоста партія матчу за титул чемпіона світу з шахів 2021 року. Норвежець Магнус Карлсен грав білими фігурами, а його суперник росіянин Ян Непомнящий чорними.

Нагадаємо, що попередні п'ять партій закінчилися внічию і ось нарешті було розіграно першу результативну партію в чемпіонському матчі.

Норвезький шахіст міг здобути перемогу ще до першого контролю часу, але припустився помилки в цейтноті.

В підсумку шоста партія тривала 7 годин та 45 хвилин і закінчилася на 136-му ходу перемогою Магнуса Карлсена.

Раніше найдовша партія в історії чемпіонських матчів була зіграна у битві Анатолія Карпова з Віктором Корчним у 1978 році. Вона тривала 124 ходи.

Рахунок у матчі став 3,5:2,5 на користь норвежця. Завтра, 4 грудня, претендент на титул намагатиметься взяти реванш у чемпіона.

