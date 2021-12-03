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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Фантастична перемога: Карсен вимотав росіянина та виграв рекордну партію на ЧС

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 грудня, 23:19
В закладинки
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Карлсен і Непомнящий провели шосту партію за титул чемпіона світу з шахів. Ця партія увійде в історію, як найтриваліша битва за шахову корону
Карлсен здобув перемогу у шостій партії над росіянином Непомнящим
Карлсен здобув перемогу у шостій партії над росіянином Непомнящим / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 3 грудня, у Дубаї відбулася шоста партія матчу за титул чемпіона світу з шахів 2021 року. Норвежець Магнус Карлсен грав білими фігурами, а його суперник росіянин Ян Непомнящий чорними.

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Нагадаємо, що попередні п'ять партій закінчилися внічию і ось нарешті було розіграно першу результативну партію в чемпіонському матчі.

Норвезький шахіст міг здобути перемогу ще до першого контролю часу, але припустився помилки в цейтноті.

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В підсумку шоста партія тривала 7 годин та 45 хвилин і закінчилася на 136-му ходу перемогою Магнуса Карлсена.

Раніше найдовша партія в історії чемпіонських матчів була зіграна у битві Анатолія Карпова з Віктором Корчним у 1978 році. Вона тривала 124 ходи.

Рахунок у матчі став 3,5:2,5 на користь норвежця. Завтра, 4 грудня, претендент на титул намагатиметься взяти реванш у чемпіона.

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Нагадаємо, що за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.

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8
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9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
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11
14
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10
15
Інгулець
15
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10
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