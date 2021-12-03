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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Фантастическая победа: Карсен вымотал россиянина и выиграл рекордную партию на ЧМ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 декабря, 23:19
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Карлсен и Непомнящий провели шестую партию за титул чемпиона мира по шахматам. Эта партия войдет в историю, как самая продолжительная битва за шахматную корону
Карлсен одержал победу в шестой партии над россиянином Непомнящим
Карлсен одержал победу в шестой партии над россиянином Непомнящим / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 3 декабря, в Дубае состоялась шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2021. Норвежец Магнус Карлсен играл белыми фигурами, а его соперник россиянин Ян Непомнящий черными.

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Напомним, что предыдущие пять партий закончились вничью и вот наконец-то была разыграна первая результативная партия в чемпионском матче.

Норвежский шахматист мог одержать победу еще до первого контроля времени, но допустил ошибку в цейтноте.

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В итоге шестая партия длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена.

Ранее самая длинная партия в истории чемпионских матчей была сыграла в битве Анатолия Карпова с Виктором Корчным в 1978 году. Она продолжалась 124 хода.

Счет в матче стал 3,5:2,5 в пользу норвежца. Завтра, 4 декабря, претендент на титул попытается взять реванш у чемпиона.

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Напомним, что всего по правилам будет сыграно 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.

Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.

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44
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Динамо
16
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41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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