Фантастическая победа: Карсен вымотал россиянина и выиграл рекордную партию на ЧМ

В пятницу, 3 декабря, в Дубае состоялась шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2021. Норвежец Магнус Карлсен играл белыми фигурами, а его соперник россиянин Ян Непомнящий черными.

Напомним, что предыдущие пять партий закончились вничью и вот наконец-то была разыграна первая результативная партия в чемпионском матче.

Норвежский шахматист мог одержать победу еще до первого контроля времени, но допустил ошибку в цейтноте.

В итоге шестая партия длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена.

Ранее самая длинная партия в истории чемпионских матчей была сыграла в битве Анатолия Карпова с Виктором Корчным в 1978 году. Она продолжалась 124 хода.

Счет в матче стал 3,5:2,5 в пользу норвежца. Завтра, 4 декабря, претендент на титул попытается взять реванш у чемпиона.

