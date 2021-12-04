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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция седьмой партии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 декабря, 14:16
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Чемпион мира повел в счете после шестой партии, теперь претенденту обязательно нужно играть на победу
Карлсен vs Непомнящий
Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

В субботу, 4 декабря, в Дубае продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает свой титул в поединке против россиянина Яна Непомнящего.

Вчера состоялась самая продолжительная партия в истории чемпионских матчей. Она длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена. Счет в матче стал 3,5:2,5 в пользу норвежца.

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Карлсен vs Непомнящий:
прямая трансляция

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

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В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 4-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

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Г
О
1
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17
47:9
44
2
Динамо
16
43:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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