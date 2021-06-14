Россия вся вскочила! Реакция фан-зоны Санкт-Петербурга на гол Украины

В российской фан-зоне, где во время матча Украины с Нидерландами запретили сине-желтый флаг, гол команды Андрея Шевченко вызвал бурю восторгов

Гол Яремчука и реакция на него в России / Фото: Reuters

В соцсетях появилась реакция болельщиков в фан-зоне Санкт-Петербурга на второй гол Украины в матче с Нидерландами. Напомним, украинцы отыгрались с 0:2, но пропустили в конце и уступили 2:3.

Когда Яремчук головой замкнул подачу Малиновского со штрафного, болельщики в фан-зоне Санкт-Петербурга принялись прыгать и ликовать с криками: "Хорош!"

Ранее мы писали, что в фан-зоне Санкт-Петербурга запретили украинский флаг.

"Когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. А когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону. Вернулся он уже без флага. Полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались", – цитирует болельщика Чемпионат

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Добавим, что праздновать в своем собственном стартовом матче Евро-2020 РФ было нечего – Россия разгромно проиграла Бельгии 0:3.