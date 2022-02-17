Россия в истерике: Абраменко нарушил два запрета на Олимпиаде

Скабеева и Абраменко / Фото: Коллаж: Сегодня

Поводом стало поведение украинского фристайлиста Александра Абраменко, который накануне завоевал серебро Олимпиады в Пекине.

После чего попал в объятия бронзового призера из команды РОК Ильи Бурова.

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"Александр Абраменко, который принес Украине первую медаль на Олимпиаде, нарушил сразу два запрета Министерства спорта Украины: обнялся с российским спортсменом и дал интервью на русском языке. Поздравляю Александра с победой! И очень надеюсь, что его не вызовут на допрос в СБУ", – написала Скабеева на своем канале в Telegram.

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Напомним, прошлым летом на Играх в Токио оскандалилась другая украинка Ярослава Магучих, обнимавшаяся с доверенным лицом Путина – Марией Ласицкене.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

После этого Министерство спорта Украины дало нашим спортсменам антироссийские рекомендации на Олимпиаду-2022 в Пекине, впрочем, о русском языке там речь не шла.

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"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – говорил министр спорта Вадим Гутцайт.

Впрочем, флага России в Пекине-2022 и нет – за махинации с допингом спортсмены этой страны выступают на Играх в Китае без флага, гимна и даже названия своей страны, под аббревиатурой РОК – Российский олимпийский комитет.

Украинец Абраменко и Буров из РОК / Фото: Reuters

ЧТО БЫЛО РАНЕЕ

Ранее в РФ пожаловались, дескать, серебро Пекина-2022 досталось Александру Абраменко несправедливо. Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что второе место должен был получить Илья Буров из РОК, а не украинец.