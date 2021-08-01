Россия продолжает скрывать мошенничество с допингом: новые обвинения в Токио

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что санкции против Росси за махинации с допингом не работают должным образом

Россияне выступают на Играх в Токио, несмотря на санкции / Фото: REUTERS

Тайгарт считает, что Россия продолжает скрывать мошенничество и сомневается в чистоте некоторых россиян в Токио. На Олимпиаде-2020 спортсмены РОК завоевали уже 38 медалей, из них 11 – золотые.

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"Да, несправедливо ставить под сомнение выступление отдельно взятого спортсмена, каждый считается невиновным, пока не будет доказано обратное. Но Россия продолжает скрывать мошенничество, они заслуживают более сурового наказания", – заявил Тайгарт Yahoo Sprots.

Тестирование на допинг / Фото: Getty Images

Более того, он считает, что мнимое наказание для России, когда ее спортсмены все равно представлены на Олимпиаде, стимулирует другие страны к нечестной борьбе.

"Все видят, что запрет – фарс. Выступление России нельзя даже назвать ребрендингом. И это не остановит коррупцию в России. В то же время, это может придать смелости другим, кто хочет побеждать любыми средствами", – добавил чиновник.

Тайгарт призвал обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, включая США и Россию. По его словам, "мир должен знать, изменилось ли что-то в России". Ранее мы писали, что российскую команду не пустили на Олимпиаду-2020 из-за допинга.