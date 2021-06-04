Россия готовится к Евро-2020 с Киркоровым, который будет петь футболистам

На открытой тренировке Филипп Киркоров пообщался с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, а также вручил игрокам подписанные диски и книги в качестве подарков

Филипп Киркоров на тренировке сборной России с Черчесовым / Фото: Instagram

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров с сыном 4 июня поддержал сборную России во время подготовке к Евро-2020 на подмосковной учебно-тренировочной базе в Новогорске. Ранее Дания отказалась пускать российских болельщиков на Евро-2020.

Российская команда провела открытую тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу со сборной Болгарии, который состоится 5 июня. Киркоров пообщался с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, а также вручил футболистам подписанные диски и книги в качестве подарков.

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"Только что прошла историческая встреча с национальной сборной России по футболу перед матчем Россия – Болгария, где мне выпала честь исполнить гимн Российской Федерации. Приехал поддержать ребят на тренировку, встретиться сглавным тренером, легендой спорта Станиславом Черчесовым. Попробовал забить гол капитану Дзюбе, но король футбола спас ворота", – написал Киркоров в своем Instagram

Ранее мы сообщали, что тренер сборной России по футболу судится за землю для разведения рыбы.