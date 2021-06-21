Россия – Дания: видео гола и обзор матча Евро-2020

Загнанные в угол группы В датчане очень нуждались 21 июня в победе на сборной РФ, чтобы побороться за место в плей-офф на нынешнем чемпионате Европы

20-летний Миккель Дамсгор забил России / Фото: Reuters

До старта Евро мало, кто мог подумать, что крепкая Дания после двух туров не наберет очков в группе и будет бороться за выживание. Но реанимация Эриксена в матче с Финляндией (0:1) и упущенная победа над Бельгией (1:2) поставили северян в сложное положение. Сегодня в Копенгагене только выигрыш у России оставлял им шансы на плей-офф.

Читайте также: Жена выжившего Эриксена увезла его домой: что с футболистом после операции на сердце

Первые полчаса на поле "Паркена" прошли достаточно ровно – датчане раскачивались, а россияне, видимо, не хотели рисковать – их устраивала и ничья. Но на 38-й минуте 20-летний Миккель Дамсгор взял на себя инициативу на входе в чужую штрафную и забил великолепный мяч обводящим ударом. Вратарь сборной РФ Сафонов даже не прыгал.

Напомним, что лидер группы B Бельгия досрочно гарантировала себе место в плей-офф. Но не могла проигрывать Финляндии, иначе – прощай, первое место.

Реклама

Ранее России советовали тянуть время в матче с Данией, чтобы выйти в плей-офф.

Смотрите обзор матча Дании и Бельгии