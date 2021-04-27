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Роналду в Лиге Европы не увидим. Он планирует побег из Ювентуса

27 апреля, 09:37

Александр Трикиша

Криштиану Роналду покинет Ювентус, если клуб не пробьется в Лигу чемпионов или вообще останется без еврокубков. Он может продолжить карьеру в ПСЖ или МЮ

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Португальский нападающий намерен покинуть Ювентус во время летнего межсезонья, если туринский клуб останется без Лиги чемпионов. Чемпион Италии проваливает текущий сезон и на данный момент идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, сообщает tuttosport.

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Тем не менее, даже если Ювентус удержится в ТОП-4, не факт, что клуб будет допущен в Лигу чемпионов после скандального участия в Суперлиге, откуда Юве пока так и не вышел.

Роналду не намерен оставаться без Лиги чемпионов, поэтому рассматривает два варианта продолжения карьеры – переход в Пари Сен-Жермен или возвращение в Манчестер Юнайтед. Отметим, что контракт португальца с Ювентусом рассчитан до 2022 года.

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Смотрите, как Роналду забивает за Ювентус:

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду ПСЖ Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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