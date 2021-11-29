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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
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Роналду в бешенстве: новый тренер МЮ усадил легенду на банку

Александр Трикиша
29 ноября, 09:21
Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Челси (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии. Криштиану Роналду остался в запасе и появился на поле лишь во втором тайме

Криштиану Роналду зол на нового тренера МЮ / Фото: REUTERS

Британские СМИ предполагают, что решение оставить Роналду на лавке запасных принимал не Майкл Кэррик, а новый наставник команды Ральф Рангник, который должен приступить к своим обязанностям в ближайшие дни.

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Dailymail пишет, что Рангник является приверженцем прессинга, но как он будет относиться к 36-летнему футболисту, который не прессингует? Издание предполагает, что в воскресенье мы увидели ответ на этот вопрос.

Теперь остается открытым вопрос, как на ситуацию отреагирует Роналду. Легендарный португалец явно не на это рассчитывал, когда переходил в МЮ.

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"Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед не для того, чтобы сесть на скамейку запасных. Это разочарование, он зол", – предположил после матча бывший футболист МЮ Рой Кин.

Впрочем, сам Кэррик заявил, что решение оставить Криштиану в запасе он принимал лично.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Роналду 10 голов в 16 матчах во всех турнирах. Он присоединился к команде в последние дни летнего трансферного окна.