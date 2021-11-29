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Ворскла --
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Інгулець --
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Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Роналду казиться: новий тренер МЮ посадив легенду на банку

Олександр Трикіша
29 листопада, 09:21
Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Челсі (1:1) у матчі 13-го туру чемпіонату Англії. Кріштіану Роналду залишився в запасі і з'явився на полі лише у другому таймі

Кріштіану Роналду злий на нового тренера МЮ / Фото: REUTERS

Британські ЗМІ припускають, що рішення залишити Роналду на лаві запасних приймав не Майкл Керрік, а новий наставник команди Ральф Рангнік, який має приступити до своїх обов'язків найближчими днями.

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Dailymail пише, що Рангнік є прихильником пресингу, але як він ставитиметься до 36-річного футболіста, який не пресингує? Видання припускає, що у неділю ми побачили відповідь на це запитання.

Тепер залишається відкритим питання, як на ситуацію відреагує Роналду. Легендарний португалець явно не на це розраховував, коли переходив до МЮ.

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"Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед не для того, щоб сісти на лаву запасних. Це розчарування, він злий", – припустив після матчу колишній футболіст МЮ Рой Кін.

Втім, сам Керрік заявив, що рішення залишити Кріштіану у запасі він приймав особисто.

Додамо, що цього сезону на рахунку Роналду 10 голів у 16 матчах у всіх турнірах. Він приєднався до команди останніми днями літнього трансферного вікна.