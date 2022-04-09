Роналду угодил в скандал: звезда МЮ выместил злость на телефоне фаната (видео)

Криштиану Роналду разбил телефон болельщика Эвертона

Сегодня в АПЛ состоялась сенсация. Эвертон Виталия Миколенко одолел дома Манчестер Юнайтед, который активно борется за попадание в топ-четверку.

Не лучшим образом проявил себя лидер манкунианцев Криштиану Роналду. Португалец имел мало моментов, а под конец игры еще и получил желтую карточку из-за несдержанности.

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Похоже, защита Эвертона вместе с Миколенко вывели сегодня CR7 из равновесия. Во время ухода в подтрибунное помещение один из фанатов пытался сфотографировать Криштиану. Однако форварда это взбесило.

По словам очевидцев, Роналду выхватил телефон у болельщика и разбил его об землю, после чего проследовал в раздевалку. Сообщается, что Манчестер Юнайтед проведет расследование по данному делу.

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Отметим, что МЮ ухудшил свои шансы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Команда Ральфа Рангника отстает от Тоттенхэма на шесть пунктов и имеет впереди не простой календарь – выезды к Ливерпулю и Арсеналу, а также битва с Челси.

Эвертон же отдалился от зоны вылета на четыре очка. Правда, Бернли сыграл на матч меньше. Для Виталия Миколенко это была первая победа с "ирисками" в АПЛ.