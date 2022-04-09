Роналду потрапив у скандал: зірка МЮ вимістив злість на телефоні фаната (відео)

Кріштіану Роналду розбив телефон уболівальника Евертона

Сьогодні в АПЛ відбулася сенсація. Евертон Віталія Миколенка здолав удома Манчестер Юнайтед, який активно бореться за потрапляння в топ-четвірку

Не найкраще проявив себе лідер манкуніанців Кріштіану Роналду. Португалець мав мало моментів, а під кінець гри ще й отримав жовту картку через нестриманість.

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Схоже, захист Евертона разом із Миколенком вивели сьогодні CR7 з рівноваги. Під час відходу в підтрибунне приміщення один із фанатів намагався сфотографувати Кріштіану. Проте форварда це розлютило.

За словами очевидців, Роналду вихопив телефон у вболівальника і розбив його об землю, після чого пішов у роздягальню. Повідомляється, що Манчестер Юнайтед проведе розслідування у цій справі.

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Зазначимо, що МЮ погіршив свої шанси у боротьбі за місце у зоні Ліги чемпіонів. Команда Ральфа Рангніка відстає від Тоттенхема на шість пунктів і має попереду не простий календар – виїзди до Ліверпуля та Арсеналу, а також битва з Челсі.

Евертон же віддалився від зони вильоту на чотири очки. Щоправда, Бернлі зіграв на матч менше. Для Віталія Миколенка це була перша перемога з "ірисками" в АПЛ.