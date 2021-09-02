Роналду показал, кто в Манчестере хозяин! Забрал себе легендарный номер

Роналду вернул себе легендарный номер

Нападающий Криштиану Роналду будет выступать за Манчестер Юнайдет под номером 7. Под семеркой португалец играл уже за МЮ с 2003 по 2009 год.

№7 считается культовым в Манчестер Юнайтед. Ранее под ним играли такие легенды клуба, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне семерку на спине носил один из лучших нападающих в истории Уругвая Эдинсон Кавани. Но ради Роналду он решил отказаться от своего номера.

"Я не был уверен, что смогу снова играть под 7-м номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест", – поблагодарил одноклубника Криштиану.

Кстати, вчера Криштиану побил невероятный рекорд. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Посмотрите, как он это сделал.