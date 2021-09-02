Роналду показав, хто в Манчестері господар! Забрав собі легендарний номер

Роналду повернув собі легендарний номер

Нападаючий Кріштіану Роналду буде виступати за Манчестер Юнайдет під номером 7. Під сімкою португалець грав уже за МЮ з 2003 по 2009 рік.

№7 – вважається культовим в Манчестер Юнайтед. Раніше під ним грали такі легенди клубу, як Джордж Бест, Брайан Робсон, Ерік Кантона і Девід Бекхем.

У минулому сезоні сімку на спині носив один із кращих нападаючих в історії Уругваю Едінсон Кавані. Але заради Роналду він вирішив відмовитися від свого номера.

"Я не був упевнений, що зможу знову грати під 7-м номером. Хотів би сказати величезне спасибі Еді за цей неймовірний жест", – подякував одноклубника Кріштіану.

До речі, вчора Кріштіану побив неймовірний рекорд. Португалець став кращим бомбардиром в історії збірних. Подивіться, як він це зробив.