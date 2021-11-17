16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Роналду или чемпионы Европы? Выберите соперника для Украины в плей-офф ЧМ-2022

Любомир Луканюк
17 ноября, 01:10
Подопечные Александра Петракова будут несеяными при жеребьевке, а значит получат более сильного соперника

Соперники могут быть очень сильными

Сборная Украины пробилась в стыковые матчи мирового первенства 2022 года. Соперника наша команда узнает после жеребьевки 26 ноября.

Уже точно известно, что украинцы не сыграют против России. Среди потенциальных наших противников – Португалия с Криштиану Роналду; действующие чемпионы Европы итальянцы; шведы, которых мы прошли в 1/8 финала Евро-2020; а также крепкие шотландцы и валлийцы.

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Кого б вы хотели увидеть соперником Украины? Сделайте свой выбор в нашем голосовании.

Выберите соперника для сборной Украины

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Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.