16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Роналду чи чемпіони Європи? Виберіть суперника для України у плей-офф ЧС-2022

Любомир Луканюк
17 листопада, 01:10
Підопічні Олександра Петракова будуть несіяними під час жеребкування, а значить отримають сильнішого суперника

Суперники можуть бути дуже сильними

Збірна України пробилася у стикові матчі світової першості 2022 року. Суперника наша команда дізнається після жеребкування 26 листопада.

Вже точно відомо, що українці не зіграють проти Росії. Серед потенційних наших противників – Португалія з Кріштіану Роналду; чинні чемпіони Європи італійці; шведи, яких ми пройшли в 1/8 фіналу Євро-2020; а також міцні шотландці та валлійці.

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Кого б ви хотіли побачити суперником України? Зробіть свій вибір у нашому голосуванні.

Виберіть суперника збірній України

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Міні-турнір за три путівки на ЧС, що залишилися, в Катар пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня, фінали – на 28/29 березня.