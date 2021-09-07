Ризатдинова: "Россияне прокляли меня много раз. В Израиле замолят"

Ризатдинова считает объективной победу Ашрам / Фото: Reuters

Даже спустя месяц после сенсационного поражения своей гимнастки Дины Авериной на Олимпиде Россия не может угомониться, называя победу израильтянки Линой Ашрам заговором против РФ.

Так же неизменным остается мнение звездной украинской гимнастки бронзовой призерки Рио-2016 Анны Ризатдиновой – Россия проиграла Ашрам по делу.

"Впервые в жизни Олимпийские игры судили объективно. Это правда, – заявила каналу Бегущий Банкир Ризатдинова. – Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях – со стороны россиян я была проклята много раз. Мы даже смеялись, что россияне меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить"

"Если убрать эмоции, то Ашрам действительно победила россиянку. За счет "трудности тела" – она скрутила поворот в планше не на пятке, а на полупальце, что сразу дороже оценивается. За счет этого поворота, к нему никто не был готов, она сразу взлетела практически на бал, и все уже было бесполезно"

Ранее мы писали, что золото Олимпиады окончательно оставили израильтянке. Международная федерация гимнастики утвердила результаты соревнований на Играх в Токио. Линой Ашрам осталась с первым местом, сборная России – с носом.

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