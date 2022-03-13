Рискуя жизнью. Эмоциональное обращение чемпиона Bellator под пулями и взрывами

/ Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram s_amoskin

Украинский боец смешанных единоборств с первых дней войны активен в социальных сетях и даже вернулся специально домой, чтобы стать на защиту родной страны.

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Очередное обращение Ярослав Амосов записал под звуки взрывов, соответствующий пост с подписью "Наша Украина самая лучшая в мире" опубликовал в Instagram.

"Уже многое говорили об этой "спецоперации". Вы нас не спасаете. Это мы защищаемся от вас. Российские войска пришли на нашу территорию и говорят, что спасают. Мне вот просто интересно – кого вы спасли в этом доме? И это только малое. Прилетает так же и в детские дома, и в жилые. Расстреливается мирное население. Происходят ужасные вещи".

Амосов напомнил о пропаганде, которая уничтожает здравый смысл населения страны-агрессора:

"Не понимаю людей, которые не верят тому, что происходит в нашей стране. Они смотрят свой телевизор и думают, что у них все хорошо. Они верят, что вы нас спасаете. Вы нас не спасаете. Не знаю, как народ Украины будет прощать Россию за то, что они натворили в нашей стране. И это еще не конец. Погибает много людей. Не знаю, как можно не верить".

Чемпион Bellator показал огромные разрушения в украинских городах, где живут мирные граждане.

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"Как можно рассказывать человеку, который живет в своей стране, что происходит у него дома? Вижу это своими глазами. Я это слышу. Думаю, вы тоже сейчас слышите, что здесь происходит. Наша страна защитит себя. Наша страна победит. Наш народ сплоченный. Наша страна самая лучшая в мире".

Многие украинские спортсмены сейчас остановили профессиональную деятельность, чтобы стать на защиту своей страны.