Ризик життям. Емоційне звернення чемпіона Bellator під кулями та вибухами

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram s_amoskin

Український боєць змішаних єдиноборств з перших днів війни активний у соціальних мережах, і навіть повернувся спеціально додому, аби стати на захист рідної країни.

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Чергове звернення Ярослав Амосов записав під звуки вибухів, а відповідний пост з підписом "Наша Україна найкраща у світі" опублікував у своєму Instagram .

"Вже багато говорили про цю "спецоперацію". Ви нас не рятуєте. Це ми захищаємося від вас. Російські війська прийшли на нашу територію і кажуть, що рятують. Мені просто цікаво – кого ви врятували в цьому будинку? І це тільки невеличка частина. Прилітає так само і до дитячих будинків, і до житлових. Розстрілюється мирне населення. Відбуваються жахливі речі."

Також Амосов нагадав про пропаганду, яка знищує здоровий глузд мешканців країни-агресора:

"Не розумію людей, які не вірять тому, що відбувається в нашій країні. Вони дивляться свій телевізор і думають, що у них все добре. Вони вірять, що ви нас рятуєте. Ви нас не рятуєте. Не знаю, як народ України прощатиме" Росію за те, що вони наробили в нашій країні. І це ще не кінець. Гине багато людей. Не знаю, як можна не вірити."

Крім того, чемпіон Bellator показав величезні руйнування українських міст, де живуть мирні громадяни.

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"Як можна розповідати людині, яка живе у своїй країні, що відбувається у неї вдома? Бачу це на власні очі. Я це чую. Думаю, ви теж зараз чуєте, що тут відбувається. Наша країна захистить себе. Наша країна переможе. Наш народ згуртований . Наша країна найкраща у світі."

Багато українських спортсменів нині зупинили професійну діяльність, аби стати на захист своєї країни.