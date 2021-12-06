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Ринат Ахметов позвонил Срне после поражения 0:5. Что сказал президент Шахтера

Александр Трикиша
6 декабря, 19:15
Президент Шахтера Ринат Ахметов не увидел ничего страшного в крупном поражении "горняков" от Реала в Лиге чемпионов. Наоборот, Роберто де Дзерби получил похвалу от президента

Президент Шахтера Ринат Ахметов

Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5 в третьем туре группового этапа. Тем не менее, Ринат Ахметов нашел позитив в игре своей команды.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube Украина24.

В своем большом интервью Ринат Ахметов рассказал о звонке директору по футболу Дарио Срне.

Ринат Ахметов и Дарио Срна. Фото ФК Шахтер

"Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит", – признался Ахметов.

Кстати, в следующем матче Шахтер на поле Реала дал бой испанскому гранду, а местные болельщики даже провожали аплодисментами Михаила Мудрика.

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Накануне талант Мудрика отметил и Роберто Де Дзерби. Молодой футболист стал лучшим игроком матча Шахтера против Львова.