Ринат Ахметов позвонил Срне после поражения 0:5. Что сказал президент Шахтера

Президент Шахтера Ринат Ахметов
Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5 в третьем туре группового этапа. Тем не менее, Ринат Ахметов нашел позитив в игре своей команды.
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Об этом он рассказал в интервью на YouTube Украина24.
В своем большом интервью Ринат Ахметов рассказал о звонке директору по футболу Дарио Срне.
"Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит", – признался Ахметов.
Кстати, в следующем матче Шахтер на поле Реала дал бой испанскому гранду, а местные болельщики даже провожали аплодисментами Михаила Мудрика.
Накануне талант Мудрика отметил и Роберто Де Дзерби. Молодой футболист стал лучшим игроком матча Шахтера против Львова.