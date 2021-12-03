Сыграл выше всех похвал. Де Дзерби оценил героя суперпоединка

Главный тренер Шахтера остался доволен сыгранным матчем против Львова и дал оценку лучшему игроку встречи – Михаилу Мудрику

Роберто Де Дзерби доволен Мудриком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Горняки" добились убедительной победы над Львовом 6:1 и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины.

Один из своих лучших матчей в футболке Шахтера провел атакующий хавбек "оранжево-черных" Михаил Мудрик. Анализ действий своей команды и отдельных игроков провел наставник "горняков" Роберто Де Дзерби.

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"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность.

Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо.

В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым", – сказал Де Дзерби в эфире канала Футбол 1.



Отметим, что вингер Шахтера Михаил Мудрик в матче против Львова сделал три голевых передачи и заработал пенальти.

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В нынешнем сезоне 20-летний футболист прочно застолбил за собой место в основе "горняков" и сыграл 17 матчей во всех турнирах. В активе Мудрика два забитых гола и 7 ассистов.

А недавно мы рассказывали, как Михаил Мудрик покорил фанов мадридского Реала. Вингер Шахтера сорвал аплодисменты на Сантьяго Бернабеу.