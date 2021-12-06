6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Зоря --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Зеніт --
Челсі --
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Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Рінат Ахметов зателефонував Срні після поразки 0:5. Що сказав президент Шахтаря

Олександр Трикіша
6 грудня, 19:15
Президент Шахтаря Рінат Ахметов не побачив нічого страшного у поразці "гірників" від Реала у Лізі чемпіонів. Навпаки, Роберто де Дзербі отримав похвалу від президента

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5 у третьому турі групового етапу. Проте Рінат Ахметов знайшов позитив у грі своєї команди.

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Про це він розповів в інтерв'ю YouTube Україна24.

У своєму великому інтерв'ю Рінат Ахметов розповів про дзвінок директору з футболу Даріо Срні.

Рінат Ахметов та Даріо Срна. Фото ФК Шахтар

"Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо і сказав: "Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене. Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе", – зізнався Ахметов.

До речі, у наступному матчі Шахтар на полі Реала дав бій іспанському гранду, а місцеві вболівальники навіть проводили оплесками Михайла Мудрика.

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Напередодні талант Мудрика відзначив і Роберто Де Дзербі. Молодий футболіст став найкращим гравцем матчу Шахтаря проти Львова.