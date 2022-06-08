8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Ринат Ахметов пожертвует 60 миллионов на поддержку украинского футбола

Анатолий Дерека
8 июня, 19:22
Президент Шахтера изъявил желание финансово поддержать наши клубы в условиях военного положения

Президент Шахтера Ринат Ахметов

Из-за вторжения России Украина переживает тяжелые времена. Уже более трех месяцев идет война за нашу независимость, наши города, наших людей, детей и будущее.

Из-за нападения со стороны РФ чемпионат Украины по футболу так и не был доигран в прошлом сезоне. Впрочем, УАФ намерена начать новый сезон УПЛ уже в конце августа.

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Футбольный клуб Шахтер поприветствовал намерение ассоциации и клубов УПЛ о проведении турнира. В клубе отметили, что в это тяжелое время важно быть сплоченными и помогать друг другу.

Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В связи с этим президент "горняков" Ринат Ахметов принял решение о финансовой поддержке украинского чемпионата, а также клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола суммой в размере 60 миллионов гривен.

Напомним, что из-за серьезных повреждений инфраструктуры участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять Десна и Мариуполь. За ними будет закреплено место в элитном дивизионе, а вместо них в УПЛ сыграют Металлист и Кривбасс.