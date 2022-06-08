Рінат Ахметов пожертвує 60 мільйонів на підтримку українського футболу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Через вторгнення Росії Україна переживає важкі часи. Вже понад три місяці триває війна за нашу незалежність, наші міста, наших людей, дітей та майбутнє.

Через напад з боку РФ чемпіонат України з футболу так і не був дограний минулого сезону. Втім, УАФ має намір розпочати новий сезон УПЛ вже наприкінці серпня.

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Футбольний клуб Шахтар привітав намір асоціації та клубів УПЛ щодо проведення турніру. У клубі зазначили, що у цей тяжкий час важливо бути згуртованими та допомагати один одному.

Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв'язку з цим президент "гірників" Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо фінансової підтримки українського чемпіонату, а також клубів Першої та Другої ліги, проєктів дитячого футболу сумою у розмірі 60 мільйонів гривень.



Нагадаємо, що через серйозні пошкодження інфраструктури участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти Десна та Маріуполь. За ними буде закріплене місце в елітному дивізіоні, а натомість в УПЛ зіграють Металіст та Кривбас.