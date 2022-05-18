28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
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Риека – Украина: прямая видеотрансляция матча

Сергей Шаховец
18 мая, 12:06
Подопечные Александра Петракова сыграют против старейшего клуба Хорватии – Риеки. Смотрите прямой эфир на нашем сайте

Риека vs Украина / Фото: УАФ

Сегодня футбольная сборная Украины проведет третий контрольный поединок в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Соперником "сине-желтой" команды станет представитель элитного дивизиона Хорватии Риека.

Поединок на домашнем стадионе Риеки начнется в 19:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовый онлайн матча Риека – Украина. Также вы сможете посмотреть поединок в прямом эфире в плеере, расположенном ниже.

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Сборная Украины сыграет второй поединок подряд. Вчера команда Петрякова уверенно обыграла в Италии представителя Серии А Эмполи (3:1). Очевидно, что наставник "сине-желтых" проведет ротацию состава, дав возможность сыграть всем игрокам вызванным на сбор.

Заявка сборной Украины на матч с Риекой

  • Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
  • Защитники: Бондар, Сирота, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.
  • Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
  • Нападающие: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.

По сравнению с предыдущим матчем в заявке отсутствует защитник Денис Попов, получивший травму.

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В текущем чемпионате Риека занимает четвертое место в турнирной таблице. Также подопечные Горана Томича пробились в финал Кубка Хорватии, где встретятся с Хайдуком.

Кстати, по котировкам букмекеров, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.29, тогда как на победу Риеки можно поставить 9.40, а ничью – 5.90.

Напомним, свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к матчу с шотландцами сборная Украины сыграла с менхенгладбахской Боруссией. Команда Петракова вырвала победу (2:1) в конце матча благодаря голу Пихаленка.

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