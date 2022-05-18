Рієка – Україна: пряма відеотрансляція матчу

Рієка vs Україна

Сьогодні футбольна збірна України проведе третій контрольний поєдинок у рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Суперником "синьо-жовтої" команди стане представник елітного дивізіону Хорватії Рієка.

Поєдинок на домашньому стадіоні Рієки розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу Рієка – Україна. Також ви зможете переглянути поєдинок у прямому ефірі в плеєрі, розміщеному нижче.

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Збірна України зіграє другий поєдинок поспіль. Вчора команда Петрякова впевнено обіграла в Італії представника Серії А Емполі (3:1). Очевидно, що наставник "синьо-жовтих" проведе ротацію складу, давши можливість зіграти всім гравцям, викликаним на збір.

Заявка збірної України на матч із Рієкою

Воротарі: Бущан, П'ятов, Різник.

Бущан, П'ятов, Різник. Захисники: Бондар, Сирота, Забарний, Коноплі, Качараба, Караваєв, Матвієнко.

Бондар, Сирота, Забарний, Коноплі, Качараба, Караваєв, Матвієнко. Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.

Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков. Нападники: Довбик, Яремчук, Бесєдін, Сікан.

Порівняно з попереднім матчем у заявці відсутній захисник Денис Попов, який отримав травму.

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У поточному чемпіонаті Рієка посідає четверте місце у турнірній таблиці. Також підопічні Горана Томіча пробилися до фіналу Кубка Хорватії, де зустрінуться із Хайдуком.

До речі, за котируваннями букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України . Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 1.29, тоді як на перемогу Рієки можна поставити 9.40, а нічию – 5.90.

Нагадаємо, свій перший товариський матч у рамках підготовки до матчу із шотландцями збірна України зіграла з менхенгладбахською Боруссією. Команда Петракова вирвала перемогу (2:1) наприкінці матчу завдяки голу Пихальонка.