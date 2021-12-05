5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 15’
Ювентус 1
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
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Рекордсмен российской лиги умер в 32 года. Он упал в обморок на тренировке

Андрей Трофимов
5 декабря, 20:58
Сербскому баскетболисту Стевану Еловацу в ноябре диагностировали инсульт. Семья настояла на перевозе игрока из Греции домой

Стеван Еловац играл за сборную Сербии

Греческий клуб АЕК сообщил о смерти Стевана Еловаца. Сербский игрок ушел из жизни в возрасте 32 лет.

14 ноября во время тренировки Еловац упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе. Баскетболиста срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

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Там ему и поставили диагноз – инсульт. Несколько дней назад Еловаца доставили в Сербию по просьбе семьи игрока.

Сербский игрок выступал за Нижний Новгород в сезоне-2017/18. Еловацу принадлежит рекорд Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче – 49.

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Ранее мы писали, что знаменитый сербский баскетбольный специалист Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет.

На счету Ивковича две победы в Евролиге, а также золото сборной Югославии на чемпионатах мира 1990 года и Европы 1989, 1991 и 1995 годов.