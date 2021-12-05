Рекордсмен российской лиги умер в 32 года. Он упал в обморок на тренировке

Стеван Еловац играл за сборную Сербии

Греческий клуб АЕК сообщил о смерти Стевана Еловаца. Сербский игрок ушел из жизни в возрасте 32 лет.

14 ноября во время тренировки Еловац упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе. Баскетболиста срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

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Там ему и поставили диагноз – инсульт. Несколько дней назад Еловаца доставили в Сербию по просьбе семьи игрока.

Сербский игрок выступал за Нижний Новгород в сезоне-2017/18. Еловацу принадлежит рекорд Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче – 49.

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Ранее мы писали, что знаменитый сербский баскетбольный специалист Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет.

На счету Ивковича две победы в Евролиге, а также золото сборной Югославии на чемпионатах мира 1990 года и Европы 1989, 1991 и 1995 годов.