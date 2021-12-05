5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Чемпион мира погиб в горах. Его накрыло лавиной

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 декабря, 16:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спортсмена, который катался на лыжах, накрыло 4-метровым слоем снега. Он не сумел спастись
Рене Хофер был очень перспективным гонщиком
Рене Хофер был очень перспективным гонщиком / Фото: Коллаж: Сегодня

19-летний австрийский мотогонщик Рене Хофер с друзьями отправился отдохнуть на горнолыжный курорт.

Читайте также: Жуткая смерть в мотогонках: 14-летнего испанца на трассе убил поляк (видео)

Реклама

Они катались на лыжах, когда сошла лавина. Помимо Хофера под лавину попали еще десять лыжников: шестеро чудом спаслись, остальных извлекли из-под 4-метрового слоя снега.

За свою карьеру Рене Хофер завоевал титулы чемпиона мира среди юниоров и Европы в 2016 году.

В этом сезоне он одержал первую победу в Гран-при в Пьетрамурате (Италия), а также общую победу в классе MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, где он представлял команду Австрии.

Реклама

Ранее мы писали, что российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке. Пятикратного чемпиона РФ Романа Коха госпитализировали в больницу, но не спасли.

Читайте также:

мотоспорт
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
16
11:27
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Воскресенье, 5 декабря
1:0
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять