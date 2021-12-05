Рекордсмен російської ліги помер у 32 роки. Він втратив свідомість на тренуванні

Стеван Єловац грав за збірну Сербії

Грецький клуб АЕК повідомив про смерть Стевана Єловаца. Сербський гравець пішов із життя у віці 32 років.

14 листопада під час тренування Єловац втратив свідомість, займаючись за індивідуальною програмою. Баскетболіста терміново доправили до лікарні та помістили в реанімацію.

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Там йому й поставили діагноз – інсульт. Кілька днів тому Єловаца доставили до Сербії на прохання сім'ї гравця.

Сербський гравець виступав за Нижній Новгород у сезоні-2017/18. Єловацу належить рекорд Ліги ВТБ за кількістю очок в одному матчі – 49.

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Раніше ми писали, що знаменитий сербський баскетбольний фахівець Душан Івкович помер у віці 77 років.

На рахунку Івковича дві перемоги в Євролізі, а також золото збірної Югославії на чемпіонатах світу 1990 року та Європи 1989, 1991 і 1995 років.