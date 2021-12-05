5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 23’
Ювентус 1
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Рекордсмен російської ліги помер у 32 роки. Він втратив свідомість на тренуванні

Андрій Трофімов
5 грудня, 20:58
Сербському баскетболісту Стевану Єловацу в листопаді діагностували інсульт. Сім'я наполягла на перевезенні гравця з Греції додому

Стеван Єловац грав за збірну Сербії

Грецький клуб АЕК повідомив про смерть Стевана Єловаца. Сербський гравець пішов із життя у віці 32 років.

14 листопада під час тренування Єловац втратив свідомість, займаючись за індивідуальною програмою. Баскетболіста терміново доправили до лікарні та помістили в реанімацію.

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Там йому й поставили діагноз – інсульт. Кілька днів тому Єловаца доставили до Сербії на прохання сім'ї гравця.

Сербський гравець виступав за Нижній Новгород у сезоні-2017/18. Єловацу належить рекорд Ліги ВТБ за кількістю очок в одному матчі – 49.

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Раніше ми писали, що знаменитий сербський баскетбольний фахівець Душан Івкович помер у віці 77 років.

На рахунку Івковича дві перемоги в Євролізі, а також золото збірної Югославії на чемпіонатах світу 1990 року та Європи 1989, 1991 і 1995 років.