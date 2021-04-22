Регбист вырубил в ринге Большого Папочку: видео нокаута

Уже в первом раунде поединка австралиец Пол Галлен так избил своего соотечественника Лукаса Брауна, что рефери пришлось досрочно остановить бой – смотрите, как это было

Бывший регбист Пол Галлен одержал свою самую важную победу в боксерской карьере, в Австралии в своем 12-м бою на профи-ринге техническим нокаутом в первом раунде одолев экс-чемпиона WBA в супертяжелом весе Лукаса Брауна.

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39-летний австралиец Галлен сразу пошел в атаку на 42-летнего соотечественника Брауна по прозвищу Большой Папочка и дважды отправил его в нокдаун, после чего рефери попросту остановил поединок.

Отметим, что Галлен является одним из самых известных игроков Национальной регбийной лиги (NRL), но начал боксировать задолго до завершения своей регбийной карьеры в 2019 году.

Галлен vs Браун / Фото: Getty Images

В следующем бою в июле Галлен может встретиться с непобедимым 22-летним австралийцем Джастисом Хани – призером чемпионата мира-2019.

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