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Задушил соперника до потери сознания: брутальный нокаут в MMA

18 апреля, 20:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Эффектным нокаутом завершился поединок между Якубом Дродзилом и Кристианом Барточем на турнире в Польше. Для обоих бойцов этот поединок стал первым в карьере

Польский боец смешанных единоборств Якуб Дродзил феерически дебютировал в профи. На турнире HYPE 1 он уже в первом раунде в прямом смысле слова задушил своего соотечественника Кристиана Барточа, для которого этот поединок также был первым в профессиональной карьере.

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Бой проходил в необычном для боев MMA ринге – бойцы сражались как будто в яме с мягкими стенами. Дродзил зажал голову своего соперника под рукой, а затем прижал его к стене ринга и держал, пока тот не потерял сознание. Этот прием называется "Однорукая гильотина".

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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