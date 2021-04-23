Реброву в Ференцвароше ищут замену. Вернется ли украинец в Динамо

Венгерский клуб хочет, чтобы Сергей остался, но думает о возможных вариантах в случае его ухода в более именитую команду. Контракт действует еще год

Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

На днях украинский тренер Сергей Ребров привел Ференцварош к третьему титул чемпионов Венгрии подряд. Его контракт с клубом действует еще год, однако есть вероятность, что он может покинуть Будапешт. К 46-летнему уроженцу Горловки уже проявляют интерес некоторые клубы, поэтому венгры стали искать "запасной аэродром".

Издание Blikk со ссылкой на свой источник в клубе пишет, что в Ференцвароше довольны работой Реброва, но не исключают возможности его замены. Поэтому клуб начал "зондировать почву" у некоторых специалистов из Германии, Италии и России.

В Украине оживились почитатели Реброва, которые снова сватают его в Динамо. Напомним, Игорь Суркис признался, что в прошлом году хотел вернуть Сергея в Киев. Сейчас же Луческу определился со своим будущим в Динамо: румынский специалист остается на второй год контракта, поэтому бывший форвард "бело-голубых" домой пока что не вернется.

Сам украинец говорит, что его в Венгрии все устраивает, хотя президент клуба и вспоминал о его непростом характере. Но результаты тренера – чемпионства, выход в Лигу Европы, а затем и Лигу чемпионов – свидетельствуют в пользу Реброва.

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