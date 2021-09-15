15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Реброва признали! Первая награда украинца в Эмиратах

Олег Люлька
15 сентября, 14:47
Несостоявшийся наставник сборной Украины признан лучшим тренером августа в чемпионате ОАЭ

Сергея Реброва не отпустили в сборную Украины / Фото: ФК "Ференцварош"

Коуч Аль-Айна Сергей Ребров назван лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе по результатам голосования на сайте соревнований.

В борьбе за эту награду бывший наставник Динамо и Ференцвароша обошел двух местных специалистов – бывшего рулевого сборной ОАЭ Махди Али, возглавляющего сейчас команду Шабаб Аль-Ахли, и Абдулазиза Аль-Анбери из клуба Аль-Шарджи.

Отметим, что команда Сергея Реброва добыла три победы в стартовых трех турах чемпионата ОАЭ с общим счетом 6:1 и с 9 очками лидирует в турнирной таблице первенства.

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Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).

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