Реброва визнали! Перша нагорода українця в Еміратах

Сергія Реброва не відпустили у збірну України / Фото: ФК "Ференцварош"

Коуч Аль-Айна Сергій Ребров названий найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в серпні за підсумками голосування на сайті змагань.

У боротьбі за цю нагороду колишній наставник Динамо і Ференцвароша перевершив двох місцевих фахівців – колишнього керманича збірної ОАЕ Махді Алі, який очолює нині команду Шабаб Аль-Ахлі, і Абдулазіза Аль-Анбері з клубу Аль-Шарджі.

Відзначимо, що команда Сергія Реброва здобула три перемоги в стартових трьох турах чемпіонату ОАЕ із загальним рахунком 6:1 і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці першості.

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Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

У підсумку замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) і Чехією (1:1).