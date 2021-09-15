15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Реброва визнали! Перша нагорода українця в Еміратах

Олег Люлька
15 вересня, 14:47
Фахівця, який мало не став наставником збірної України, визнали найкращим тренером серпня в чемпіонаті ОАЕ

Сергія Реброва не відпустили у збірну України / Фото: ФК "Ференцварош"

Коуч Аль-Айна Сергій Ребров названий найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в серпні за підсумками голосування на сайті змагань.

У боротьбі за цю нагороду колишній наставник Динамо і Ференцвароша перевершив двох місцевих фахівців – колишнього керманича збірної ОАЕ Махді Алі, який очолює нині команду Шабаб Аль-Ахлі, і Абдулазіза Аль-Анбері з клубу Аль-Шарджі.

Відзначимо, що команда Сергія Реброва здобула три перемоги в стартових трьох турах чемпіонату ОАЕ із загальним рахунком 6:1 і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці першості.

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Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

У підсумку замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) і Чехією (1:1).

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