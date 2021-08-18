Ребров поддержал назначение Петракова главным тренером сборной

Петраков возглавил сборную вместо Ребров
Член исполкома УАФ, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что один из кандидатов на должность тренера национальной команды Сергей Ребров поддержал решение о назначении Петракова.
И намекнул, что Петраков будет возглавлять команду пока Реброва не отпустит Аль-Айн.
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"Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит свои отношения с нынешним клубом", – написал Ивченко в Facebook.
Напомним, что Ребров летом возглавил клуб из ОАЭ, подписав контракт на год. Он должен был заменить Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но Аль-Айн отказался разрывать контракт и против совмещения должностей.
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Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Подробностей соглашения УАФ не называет.