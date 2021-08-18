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Ребров підтримав призначення Петракова головним тренером збірної

Любомир Луканюк
18 серпня, 10:36
Головним кандидатом на пост тренера збірної України називався Сергій Ребров, однак у нього зараз чинний контракт з клубом Аль-Айн з ОАЕ

Петраков очолив збірну замість Реброва

Член виконкому УАФ, народний депутат Вадим Івченко заявив, що один з кандидатів на посаду тренера національної команди Сергій Ребров підтримав рішення про призначення Петракова.

І натякнув, що Петраков очолюватиме команду поки Реброва не відпустить Аль-Айн.

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"Ребров підтримав таке рішення. Чекаємо, коли він владнає свої відносини з нинішнім клубом", – написав Івченко в Facebook.

Нагадаємо, що Ребров влітку очолив клуб з ОАЕ, підписавши контракт на рік. Він повинен був замінити Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але Аль-Айн відмовився розривати контракт і проти суміщення посад.

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Олександр Петраков призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Подробиць угоди УАФ не називає.

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