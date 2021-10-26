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6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
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Ребров летом заменит Петракова? Новые подробности возможной рокировки

Сергей Шаховец
26 октября, 19:13
Эпопея с назначением Сергея Реброва главным тренером сборной Украины может получить свое продолжение будущим летом

У Реброва есть шанс возглавить сборную летом 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Сын Сергея Реброва Дмитрий в интервью FanDay.net рассказал много деталей несостоявшегося назначения экс-динамовца наставником национальной команды Украины.

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По словам Дмитрия, контракт его отца с эмиратским клубом Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. После окончания действия соглашения Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Все будет зависеть от результата, который покажет команда Петракова.

– Действительно ли Сергей Ребров вел переговоры со сборной Украины?

– Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю.

– Не получилась из-за контракта с Аль-Айном? Клуб не захотел его отпускать?

– Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с Аль-Айном и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны.

Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

– У него контракт с Аль-Айном до лета 2022 года?

– Да. Многие писали, что до 2025 года, но это неправда.

Он планирует отработать его до конца?

– Думаю, да.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

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– У него есть в планах после окончания контракта с Аль-Айном поработать со сборной Украины?

– Если будет такая возможность, то конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков, и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины.

У папы есть амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем", – рассказал Дмитрий Ребров в интервью FanDay.net.

Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

Ребров готов возглавить сборную Украины позже / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1), Чехией (1:1), Боснией (1:1) и обыграли Финляндию 2:1.

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Также мы сообщали, что Сергей Ребров признан лучшим наставником сентября в чемпионате ОАЭ.