Ребров летом заменит Петракова? Новые подробности возможной рокировки

У Реброва есть шанс возглавить сборную летом 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня
Сын Сергея Реброва Дмитрий в интервью FanDay.net рассказал много деталей несостоявшегося назначения экс-динамовца наставником национальной команды Украины.
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По словам Дмитрия, контракт его отца с эмиратским клубом Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. После окончания действия соглашения Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Все будет зависеть от результата, который покажет команда Петракова.
– Действительно ли Сергей Ребров вел переговоры со сборной Украины?
– Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю.
– Не получилась из-за контракта с Аль-Айном? Клуб не захотел его отпускать?
– Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с Аль-Айном и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны.
– У него контракт с Аль-Айном до лета 2022 года?
– Да. Многие писали, что до 2025 года, но это неправда.
– Он планирует отработать его до конца?
– Думаю, да.
– У него есть в планах после окончания контракта с Аль-Айном поработать со сборной Украины?
– Если будет такая возможность, то конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков, и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины.
У папы есть амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем", – рассказал Дмитрий Ребров в интервью FanDay.net.
Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.
В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1), Чехией (1:1), Боснией (1:1) и обыграли Финляндию 2:1.
Также мы сообщали, что Сергей Ребров признан лучшим наставником сентября в чемпионате ОАЭ.