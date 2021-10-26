Ребров летом заменит Петракова? Новые подробности возможной рокировки

Сын Сергея Реброва Дмитрий в интервью FanDay.net рассказал много деталей несостоявшегося назначения экс-динамовца наставником национальной команды Украины.

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По словам Дмитрия, контракт его отца с эмиратским клубом Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. После окончания действия соглашения Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Все будет зависеть от результата, который покажет команда Петракова.

– Действительно ли Сергей Ребров вел переговоры со сборной Украины?

– Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю.

– Не получилась из-за контракта с Аль-Айном? Клуб не захотел его отпускать?

– Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с Аль-Айном и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны.