Ребров влітку замінить Петракова? Нові подробиці можливої рокировки

Син Сергія Реброва Дмитро, в інтерв'ю FanDay.net розповів багато деталей з можливого призначення екс-динамівця наставником національної команди України.

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За словами Дмитра, контракт його батька з еміратським клубом Аль-Айном діятиме до літа 2022 року. Після закінчення дії угоди, Сергій Ребров може очолити збірну України. Все залежить від результату, який продемонструє команда Петракова.

- Чи справді Сергій Ребров вів переговори зі збірною України?

– Думаю, це не є секретом. Я з ним не так багато говорив на цю тему. Так, якісь перемовини були. Коли я з ним спілкувався з цього приводу, він не стверджував, що це близько і може статися. Казав, що ведуться якісь переговори між клубом та УАФ. Ось і все, що я знаю.

- Не вийшло через контракт з Аль-Айном? Клуб не захотів його відпускати?

- Я не знаю, чи не захотів відпускати його клуб, але він підписав контракт з Аль-Айном і негарно було б йти з цієї команди просто так. Думаю, треба було виявити повагу до клубу. Батько не хотів залишати команду на своїх умовах. Це мало задовольнити обидві сторони.