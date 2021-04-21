Ребенку с ютуба грозят убийством. Лучший боец в истории ответил на вызов блогера

На выходных популярный в США видеоблогер и актер Джейк Пол нокаутировал бывшую звезду MMA Бена Аскрена в первом раунде, а затем начал вызвать на бой всех подряд. Добрался даже до бывших чемпионов UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Даниэля Кормье. И Кормье парень задел сильно.

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"Он говорил, что "мой кореш Бен Аскрен побьет Джейка Пола. Он толкнул его в лицо, так что победа у него в кармане, бла бла". Я нокаутировал Бена, и он такой: "Ты серьезно, бро, вот так упасть? Ты шутишь? Я не могу поверить, что ты сделал с ММА-сообществом". Заткни свою пасть, чертова сука! Я надеру твой жирный зад так же, как это сделал мой земляк Стипе Миочич. Я выбью все дерьмо из Даниэля Кормье", – сказал Пол в подкасте своего брата Логана Пол

Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена/Фото trillerfightclub.com

Кормье отказался умнее блогера и не повелся за провокацию.

"Этот парень не будет драться со мной, потому что я его убью. Не собираюсь бить какого-то ребенка с ютуба только потому, что он бросил мне вызов. Что он сделал, чтобы заслужить бой со мной? Это было бы глупостью с моей стороны, но я бы хотел, чтобы он подрался с Тайроном Вудли. Я хочу увидеть его бой с настоящим ударником, а не с раздутым Беном Аскреном", – цитирует Даниэля MMA Fighting

Ранее популярный блогер размазал по рингу звезду НБА.

Даниэль Кормье / Фото: Instagram

23-летний Пол, который получил известность благодаря ролям в ситкоме и видеоплатформе Vine и сейчас имеет 20 млн подписчиков на Youtube, одержал уже третью победу в трех боях. Но многие фанаты бокса называют его поединки цирком.

42-летний Кормье – бывший член сборной США по вольной борьбе. Участник Олимпийских, бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях. Ресурс Sherdog ставит Кормье на первое место в полутяжелом весе и на первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

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