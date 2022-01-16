Реал с суперсейвом Куртуа выиграл Суперкубок Испании

Куртуа стал героем Суперкубка / Фото: Reuters

Сенсации в финале Суперкубка Испании, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, не произошло. Реал обыграл Атлетик 2:0, завладев первым для себя трофеем в 2022 году.

На 38-й минуте у Реала отличился Модрич.

Реклама

На 52-й минуте в воротах Атлетика с пенальти расписался Бензема.

Реклама

В конце основного времени Атлетик получил шанс возродить интригу, но Рауль Гарсия на 89-й минуте не смог реализовать 11-метровый – фантастический сейв ногой сделал Куртуа.

Реал – Атлетик – 2:0

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52, пен

Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия (89, Атлетик)

Удаление: Милитао (87, Реал)

Реклама

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании Реал обыграл в дополнительное время Барселону 3:2, а Атлетик справился с Атлетико – 2:1.