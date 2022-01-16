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Реал с суперсейвом Куртуа выиграл Суперкубок Испании

Андрей Трофимов
16 января, 22:26
В финальном поединке турнира мадридский клуб в меньшинстве одолел Атлетик со счетом 2:0

Куртуа стал героем Суперкубка / Фото: Reuters

Сенсации в финале Суперкубка Испании, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, не произошло. Реал обыграл Атлетик 2:0, завладев первым для себя трофеем в 2022 году.

На 38-й минуте у Реала отличился Модрич.

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На 52-й минуте в воротах Атлетика с пенальти расписался Бензема.

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В конце основного времени Атлетик получил шанс возродить интригу, но Рауль Гарсия на 89-й минуте не смог реализовать 11-метровый – фантастический сейв ногой сделал Куртуа.

Реал – Атлетик – 2:0
Голы: Модрич, 38, Бензема, 52, пен
Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия (89, Атлетик)
Удаление: Милитао (87, Реал)

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Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании Реал обыграл в дополнительное время Барселону 3:2, а Атлетик справился с Атлетико – 2:1.