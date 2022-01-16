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Реал із суперсейвом Куртуа виграв Суперкубок Іспанії

Андрій Трофімов
16 січня, 22:26
У фінальному поєдинку турніру мадридський клуб у меншості здолав Атлетік із рахунком 2:0

Куртуа став героєм Суперкубка / Фото: Reuters

Сенсації у фіналі Суперкубку Іспанії, що відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, не сталося. Реал обіграв Атлетік 2:0, заволодівши першим для себе трофеєм у 2022 році.

На 38-й хвилині у Реала відзначився Модрич.

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На 52-й хвилині у воротах Атлетіка з пенальті розписався Бензема.

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Наприкінці основного часу Атлетік отримав шанс відродити інтригу, але Рауль Гарсія на 89-й хвилині не зміг реалізувати 11-метровий – фантастичний сейв ногою зробив Куртуа.

Реал – Атлетік – 2:0
Голи: Модрич, 38, Бензема, 52, пен
Нереалізований пенальті: Рауль Гарсія (89, Атлетік)
Вилучення: Мілітао (87, Реал)

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Нагадаємо, у півфіналі Суперкубку Іспанії Реал обіграв у додатковий час Барселону 3:2, а Атлетік впорався з Атлетіко – 2:1.