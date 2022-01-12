Без Месси никак: Барселона проиграла Реалу в Суперкубке Испании

Каталонская команда никак не может прервать полосу неудач, начавшуюся после ухода легенды клуба Лионеля Месси

Барселона vs Реал / Фото: Reuters

В Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялось Эль Класико в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

Реал в матче с Барселоной был фаворитом, учитывая проблемы каталонцев в нынешнем сезоне. И "сливочным" таки удалось выиграть, однако сделать это было нелегко.

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На забитый мяч Винисиуса в первом тайме "сине-гранатовые" ответили голом в раздевалку Люка Де Йонга.

ГОЛ ВИНИСИУСА

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ГОЛ ЛЮКА ДЕ ЙОНГА

Во втором тайме повторился сценарий первой 45-минутки. На гол Карима Бензема "гранатовые" ответили точным ударом Фати. 2:2 – счет поединка в основное время.

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ГОЛ БЕНЗЕМА

ГОЛ ФАТИ

В дополнительное время финальную точку поставил Федерико Вальверде, гол которого принес Реалу победу и путевку в финал Суперкубка Испании.

ГОЛ ВАЛЬВЕРДЕ

В финале Суперкубка Испании Реал сыграет против победителя полуфинала между мадридским Атлетико и Атлетиком из Бильбао.

Суперкубок Испании. Полуфинал.

Барселона – Реал – 2:3

Голы: Люк Де Йонг (42), Фати (84) – Винисиус (25), Бензема (72), Вальверде (98)

Барселона: Тер Штеген, Алвес (Гонсалес, 79), Пике, Араухо, Альба, Френки Де Йонг (Педри, 46), Бускетс, Гави (Депай, 79), Дембеле, Люк Де Йонг (Фати, 66), Ферран (Абдессамад, 46, Ютгла, 110)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 68), Бензема, Винисиус (Каваминга, 110)