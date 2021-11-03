Реал обыграл Шахтер в матче юношеской Лиги чемпионов (видео)

Реал оказался сильнее Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Взрослые команды Реала и Шахтера встретятся сегодня вечером на "Сантьяго Бернабеу", начало – в 19:45. Трансляция Реал – Шахтер уже есть на нашем сайте. А перед этим сильнейшего определяли юниоры.

Судьбу встречи решил один мяч, забитый в начале второго тайма – на 56-й минуте отличился нападающий Оскар Аранда.

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Реал взял реванш у Шахтера за поражение в предыдущем матче, когда "горняки" на своем поле одолели действующего победителя Юношеской лиги УЕФА со счетом 3:2.

Испанцы обошли горняков в турнирной таблице, набрав семь очков. У Шахтера остается шесть баллов. Тем не менее, "горняки" еще сохраняют шансы на выход из группы.

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Напомним, вчера Динамо разгромило Барселону в Юношеской лиге УЕФА. Киевляне гарантировали себе выход в следующий раунд.