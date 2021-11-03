3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
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Реал обыграл Шахтер в матче юношеской Лиги чемпионов (видео)

Александр Трикиша
3 ноября, 17:15
Шахтер U-19 уступил сверстникам из Реала в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Благодаря этой победе испанцы обошли "горняков" в турнирной таблице

Реал оказался сильнее Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Взрослые команды Реала и Шахтера встретятся сегодня вечером на "Сантьяго Бернабеу", начало – в 19:45. Трансляция Реал – Шахтер уже есть на нашем сайте. А перед этим сильнейшего определяли юниоры.

Судьбу встречи решил один мяч, забитый в начале второго тайма – на 56-й минуте отличился нападающий Оскар Аранда.

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Реал взял реванш у Шахтера за поражение в предыдущем матче, когда "горняки" на своем поле одолели действующего победителя Юношеской лиги УЕФА со счетом 3:2.

Испанцы обошли горняков в турнирной таблице, набрав семь очков. У Шахтера остается шесть баллов. Тем не менее, "горняки" еще сохраняют шансы на выход из группы.

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Напомним, вчера Динамо разгромило Барселону в Юношеской лиге УЕФА. Киевляне гарантировали себе выход в следующий раунд.