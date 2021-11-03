Реал обіграв Шахтар у матчі юнацької Ліги чемпіонів (відео)

реал виявився сильніше за Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дорослі команди Реала та Шахтаря зустрінуться сьогодні ввечері на "Сантьяго Бернабеу", початок о 19:45. Трансляція Реал – Шахтар вже є на нашому сайті. А перед цим найсильнішого визначали юніори.

Долю зустрічі вирішив один м'яч, забитий на початку другого тайму – на 56-й хвилині відзначився нападник Оскар Аранда.

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Реал взяв реванш у Шахтаря за поразку у попередньому матчі, коли "гірники" на своєму полі здолали чинного переможця Юнацької ліги УЄФА з рахунком 3:2.

Іспанці обійшли гірників у турнірній таблиці, набравши сім очок. Шахтар має шість балів. Проте "гірники" ще зберігають шанси на вихід із групи.

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Нагадаємо, вчора Динамо розгромило Барселону в Юнацькій лізі УЄФА. Кияни гарантували собі вихід до наступного раунду.