3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Реал обіграв Шахтар у матчі юнацької Ліги чемпіонів (відео)

Олександр Трикіша
3 листопада, 17:15
Шахтар U-19 поступився одноліткам із Реалу у четвертому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Завдяки цій перемозі іспанці обійшли "гірників" у турнірній таблиці.

реал виявився сильніше за Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дорослі команди Реала та Шахтаря зустрінуться сьогодні ввечері на "Сантьяго Бернабеу", початок о 19:45. Трансляція Реал – Шахтар вже є на нашому сайті. А перед цим найсильнішого визначали юніори.

Долю зустрічі вирішив один м'яч, забитий на початку другого тайму – на 56-й хвилині відзначився нападник Оскар Аранда.

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Реал взяв реванш у Шахтаря за поразку у попередньому матчі, коли "гірники" на своєму полі здолали чинного переможця Юнацької ліги УЄФА з рахунком 3:2.

Іспанці обійшли гірників у турнірній таблиці, набравши сім очок. Шахтар має шість балів. Проте "гірники" ще зберігають шанси на вихід із групи.

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Нагадаємо, вчора Динамо розгромило Барселону в Юнацькій лізі УЄФА. Кияни гарантували собі вихід до наступного раунду.