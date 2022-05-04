Реал – Манчестер Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

В первом матче команды забили семь голов / Фото: REUTERS
Сегодня определится соперник Ливерпуля по финалу Лиги чемпионов. Вчера мерсисайдцы обыграли Вильярреал и теперь ждут победителя пары Реал – Манчестер Сити.
Неделю назад МанСити на своем поле обыграл Реал – 4:3.
Когда матч. Ответный поединок состоится 4 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити.
Также поединок можно посмотреть на платформе Megogo.
Кто фаворит. Аналитики считают, что английский клуб имеет больше шансов сыграть в финале Лиги чемпионов.
Котировки на основное время:
- Победа Реала – 3.25.
- Ничья – 4.00.
- Победа Манчестер Сити – 2.07.
Котировки на проход:
- Манчестер Сити – 1.29.
- Реал – 3.83.
Напомним, что с этого сезона отменили правило выездного гола. В случае равного количества забитых и пропущенных голов будет назначено дополнительное время.