Реал – Манчестер Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

В первом матче команды забили семь голов / Фото: REUTERS

Сегодня определится соперник Ливерпуля по финалу Лиги чемпионов. Вчера мерсисайдцы обыграли Вильярреал и теперь ждут победителя пары Реал – Манчестер Сити.

Неделю назад МанСити на своем поле обыграл Реал – 4:3.

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Когда матч. Ответный поединок состоится 4 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити.

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Также поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

Кто фаворит. Аналитики считают, что английский клуб имеет больше шансов сыграть в финале Лиги чемпионов.

Котировки на основное время:

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Победа Реала – 3.25.

Ничья – 4.00.

Победа Манчестер Сити – 2.07.

Котировки на проход:

Манчестер Сити – 1.29.

Реал – 3.83.

Напомним, что с этого сезона отменили правило выездного гола. В случае равного количества забитых и пропущенных голов будет назначено дополнительное время.