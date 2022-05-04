4 мая 22:00 Онлайн
Реал --
Манчестер Сити --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Реал – Манчестер Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк, Алексей Андрейцев
4 мая, 14:23
Список трансляций ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Матч испанской и английской команд можно увидеть на ТВ и в интернете

В первом матче команды забили семь голов / Фото: REUTERS

Сегодня определится соперник Ливерпуля по финалу Лиги чемпионов. Вчера мерсисайдцы обыграли Вильярреал и теперь ждут победителя пары Реал – Манчестер Сити.

Неделю назад МанСити на своем поле обыграл Реал – 4:3.

Реклама

Когда матч. Ответный поединок состоится 4 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити.

Реклама

Также поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

Кто фаворит. Аналитики считают, что английский клуб имеет больше шансов сыграть в финале Лиги чемпионов.

Котировки на основное время:

Реклама
  • Победа Реала – 3.25.
  • Ничья – 4.00.
  • Победа Манчестер Сити – 2.07.

Котировки на проход:

  • Манчестер Сити – 1.29.
  • Реал – 3.83.

Напомним, что с этого сезона отменили правило выездного гола. В случае равного количества забитых и пропущенных голов будет назначено дополнительное время.